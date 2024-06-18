В Кашире пройдет праздник-фестиваль «Серебристые облака»

В Каширском краеведческом музее 28 июня состоится фестиваль «Серебристые облака». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит ежегодно с 2009 года в последнюю пятницу июня, самое благоприятное время для наблюдения за уникальным природным явлением — серебристыми облаками, увидеть которые можно в глубоких сумерках.

Мероприятие посвящено работе Николая Ивановича Гришина, ученого-астронома и священника, который двадцать пять лет жизни отдал изучению этого редкого атмосферного явления. Известно, что серебристые облака — это самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70–95 км и состоящие из мельчайших пылевых частиц, образованных в процессе сгорания метеоров в атмосфере Земли, и из мельчайших кристалликов льда.

Юбилейный, пятнадцатый фестиваль решено провести в новом, более масштабном формате. Фестивальные события пройдут сразу на двух площадках: в Каширском краеведческом музее и на обновленной набережной реки Ока. В краеведческом музее гостей фестиваля ждут тематическая экскурсия, круглый стол «Серебристые облака и другие тайны, открытия, исследования в астрономии» с участием ученых-астрономов, астрофизиков, специалистов музея космонавтики, практические занятия по астрономии.

Праздничная программа на набережной Оки включает тематическую ярмарку, творческие мастер-классы и квесты, угощение «Серебристым вареньем» от Трогательного музея из Ликино-Дулево, мастер-классы, выставка детских работ, спортивно-игровая программа, станция аквагрима и переводных тату, фотозоны, беспроигрышная лотерея, а также концертная программа «Русские узоры» и гала-концерт «В ожидании чуда».

Особая часть праздника — «Тротуарная астрономия» — патрулирование серебристых облаков и наблюдение ночного неба под руководством астронома.

В министерстве отметили, что фестиваль «Серебристые облака» стал лауреатом Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек».

Также в Кашире 29 июня состоится музыкальный фестиваль «Пеликан», который соберет ярких исполнителей в области авторской музыки, а с 28 по 30 июня пройдет фестиваль «Банный спас», объединяющий ценителей пара и бани.

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