В историко-культурном центре открылась выставка легендарных автомобилей

В экспозиции представлено более 50 уникальных снимков и графических работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Наш творческий тандем построен на гармоничном сочетании двух разных взглядов на автомобиль. Я с помощью камеры ловлю живые, почти кинематографичные кадры, а Алексей дополняет их лаконичными графическими работами, очищенными от лишних деталей. Вместе мы уже много лет путешествуем по России, посещаем автомобильные выставки и знакомимся с владельцами уникальных машин. Именно там и рождаются наши работы», — поделился фотограф Илья Жуков.

Уточняется, что на выставке представлены снимки таких легенд автопрома, как ГАЗ-24, Jaguar, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Alfa Romeo, Maserati, Range Rover и многих других. Соавтором проекта выступил инженер в четвертом поколении Алексей Новиков, на создание одной графической работы у которого уходит от двух до пяти дней. На открытии экспозиции присутствовали более двадцати гостей — жители округа, автолюбители, а также студенты факультета «Дизайн» Московского регионального социально-экономического института.

В пресс-службе добавили, что выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.