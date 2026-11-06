В Химкинской картинной галерее завершили техническое переоснащение

Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина 6 ноября представила результаты технического переоснащения. Обновление провели за счет субсидии по национальному проекту «Семья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиционных залах галереи обновили интерьерное освещение. Оно помогает раскрыть художественные особенности произведений и создает комфортные условия для знакомства с коллекцией. Для хранения и показа графики установили специальное оборудование с витринами.

Стеклянные шкафы для скульптуры позволили включить в экспозицию работы, которые долгие годы оставались в запасниках. На входе разместили электронную панель с афишами текущих выставок и анонсами предстоящих событий.

Итоги модернизации представила директор галереи Марина Самбур. В презентации участвовали временно исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Антон Варфоломеев и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Встреча завершилась экскурсией по обновленным залам, во время которой участники познакомились с новыми техническими решениями для показа коллекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.