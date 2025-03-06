сегодня в 13:19

В Химках состоятся викторина и кинопоказ в честь Юрия Гагарина

В Химках 7 марта в 16:30 на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» пройдет патриотическое мероприятие, приуроченное ко дню рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Для участников проведут интеллектуально-патриотическую викторину на знание биографии первого Героя Советского Союза, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы с гордостью вспоминаем этого человека и приглашаем на мероприятия, чтобы обсудить достижения и будущее исследований космоса», — сказал депутат Артур Каримов.

Еще одно мероприятие проведут 6 марта в 11:00 в компании «Сходня-Инжиниринг». Жителям покажут фильм «Раритетные кадры с участием Юрия Гагарина». Также к просмотру присоединится лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Огромная ответственность легла на плечи летчика-испытателя, но вместе с ней и счастливая возможность первому из землян увидеть нашу планету из космоса», — отметила Олеся Климачева.

Депутат Совета депутатов Надежда Смирнова напомнила, в Химках с июля прошлого года реализуют масштабную патриотическую программу. Она направлена на сохранение памяти о героизме наших соотечественников, таких как Юрий Гагарин и повышение интереса жителей к истории России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.