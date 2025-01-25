В Российской международной академии туризма в Химках провели «Зимний бал». Студенты и преподаватели академии исполнили классические танцы в бальных нарядах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Российский День студенчества мы отмечаем уже на протяжении 20 лет. В последние три года по инициативе студентов стали отмечать ещё зимний бал. Получаются прекрасные танцы в ярких костюмах», — рассказал ректор Евгений Трофимов.

Для зрителей подготовили насыщенную программу: вальс в исполнении студентов и преподавателей, песни и поздравления. В конце гостей ждали напитки, приготовленные студентами по авторскому рецепту. Традиционно ректор академии разлил угощение из общей чаши по бокалам.

«Мне очень понравилось принимать участие в мероприятии. Каждый максимально отдавался нашему общему делу, ощущалась теплая атмосфера. На балу я была впервые», — поделилась студентка четвертого курса Ксения Волкова.

Отметим, Российская международная академия туризма — ведущий вуз страны. Выпускники РМАТ заняты в сфере гостиничного бизнеса по всей стране, возглавляют крупные отели и туристические компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.