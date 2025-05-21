В Химках прошли бесплатные кинопоказы

Два бесплатных кинопоказа фильма «Брестская крепость» Александра Котта провели в Химках. Гостям встречи рассказали об истории создания кинофильма, воссоздав хронологию событий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из кинопоказов провели 18 мая на базе многофункционального социального комплекса «Восход». Во время встречи майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк рассказал гостям о значимости добровольческой работы и гуманитарных миссий, которые направлены на поддержку наших военнослужащих.

«В этом году кинокартине «Брестская крепость» исполнилось 15 лет. Напомню, кинолента считается лучшим российским фильмом о Великой Отечественной войне постсоветского периода», — сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Еще один кинолекторий провели 19 мая в школе «Наследие». Участников познакомили с творчеством режиссера Александра Котта и показали фрагменты фильма. Организовать тематические мероприятия удалось благодаря масштабной патриотической программе «Успех V единстве поколений». Их посетили участники клуба «Активное долголетие», школьники, родители, общественники.

Депутат Химок Глеб Демченко напомнил, благодаря патриотической программе для жителей уже провели свыше 1 000 различных мероприятий с прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.