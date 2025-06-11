В Химках пройдет историческая квест-экскурсия

В День России в Химках сотрудники картинной галереи имени Горшина проведут историческую квест-экскурсию «По следам героев». Увлекательное мероприятие состоится в сквере имени Марии Рубцовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей познакомят с героями, память о которых увековечена в городских памятниках и мемориалах. Экскурсия пройдет в формате квеста. Участников ожидают захватывающие загадки и задания, спрятанные среди памятных мест.

Гости услышат о химчанах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, о героях Афганской и Чеченских войн, а также узнают, какой вклад внесли жители округа в историю России.

Посетить экскурсию может любой желающий 12 июня в 12:00, 13:00 и 14:00 без предварительной записи. Место встречи — у танка Т-34 в сквере имени Марии Рубцовой. Участие бесплатное.

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