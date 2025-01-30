В Химках после обновления открыли библиотеку

«Реконструкцию библиотеки в Подолино провели по инициативе жителей. Работы длились около пяти месяцев. Теперь — это настоящий центр притяжения», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Культурно-досуговое учреждение вмещает до 50 человек. В нём установили современные стеллажи и удобную мебель, но главное — изменилось содержание библиотеки: появились современные компьютеры и зона коворкинга. Это позволит воплотить в жизнь идеи и проекты молодёжи и взрослых, а также поможет жителям раскрыть свои таланты.

Здесь представлен разнообразный фонд литературы: тысячи взрослых и детских книг по направлениям: приключения, энциклопедии, сказки, романы, детективы и другие. Это библиотека семейного чтения, в которой сразу можно взять книги для всей семьи.

В честь открытия обновлённой библиотеки выставочный комплекс «Артишок» провёл свою выездную выставку, посвящённую развитию городского округа. Муниципальный депутат Алексей Фёдоров подчеркнул, развитие химкинской библиотечной системы проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и администрации округа. В рамках модернизации городские пространства превращают в современные центры по проведению интеллектуального и культурного досуга.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.