В Химках откроют прием заявок на фестиваль танца

Танцевальный фестиваль «В ритме города» пройдет в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Хореографические коллективы могут подать заявки на участие до 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставочный комплекс «Артишок» приглашает любительские, полупрофессиональные и профессиональные коллективы из учреждений дополнительного образования, культуры, а также танцевальных школ и студий. Фестиваль объединит исполнителей разных направлений — от хип-хопа и вальса до контемпорари и зумбы.

Для участников подготовят уличную площадку с профессиональным звуком, светом и тематическими декорациями. Организаторы обещают атмосферу праздника, возможность продемонстрировать мастерство, пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом.

Чтобы подать заявку, необходимо отправить на почту khimki-mk@mail.ru рассказ о коллективе, фотографии и небольшое видео с танцем. В теме письма нужно указать «В ритме города». Заявки принимаются до 20 апреля. Фестиваль пройдет в формате праздника, без конкурсной программы, все коллективы получат благодарственные письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.