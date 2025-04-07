В Химках откроется тематическая фотовыставка

В преддверии Дня космонавтики в выставочном комплексе «Артишок» откроют тематическую выставку «Главные! Города, предприятия, люди». Жители и гости Химок увидят 30 композиций с фотографиями великий ученых и инженеров, а также познакомятся с историей предприятий, внесших особый вклад в развитие аэрокосмической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллекцию экспонатов представит государственный «Мемориальный музей космонавтики». Гостям расскажут о создании уникальных разработок, ставших основой для первых космических ракет «Спутник», «Восток», «Восход» и космических кораблей «Союз». Посетители комплекса увидят композиции с фотографиями ученых: Сергея Королева, Валентина Глушко и многих других.

Узнать больше об истории развития ракетно-космических технологий сможет каждый. Открытие выставки проведут 10 апреля в 12:00 по адресу: Ленинский проспект, 2А. Посетить выставку можно до 1 июня — с 10:00 до 18:00. Возрастные ограничения 0+

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется особой популярностью среди жителей и гостей Химок. Ежедневно здесь проводят мероприятия для детей и взрослых: уроки в музее, мастер-классы, квесты и другие увлекательные программы.

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