В Госдуме предложили отмечать День русской сказки вместо Хэллоуина

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова считает, что не обязательно на официальном уровне отменять празднование зарубежного Хэллоуина, но можно предложить альтернативу в виде празднования Дня русской сказки, который выпадает на 6 апреля, сообщает SHOT .

«6 апреля — День русской сказки. Мало кто об этом знает. Вводить новые праздники? Можно просто видоизменять те праздники, которые уже есть. <…> Давайте лучше брать те праздники, которые у нас уже существуют, и стараться их внедрить в сознание нашего общества», — отметила Удальцова.

По словам депутата, она бы с удовольствием отметила День страшной русской сказки, нарядившись в соответствующий образ одного из ее персонажей. В кого именно Удальцова была бы готова перевоплотиться, уточнять не стала.

Любители мистических праздников 31 октября могут отметить Велесову ночь. Это ночь, которую считают границей между мирами. Древние славяне праздновали этот день с заката 31 октября до рассвета 1 ноября.