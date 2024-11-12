В Госдуме хотят обязать каждого школьника прочесть «Как закалялась сталь»

Лидер КПРФ Зюганов: это уникальное произведение не дошло ни до одной школы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Госдумы 12 ноября выразил недовольство тем, что школьники столицы не знакомы с выдающимся произведением Николая Островского «Как закалялась сталь». Парламентарий поинтересовался у подростков, принявших участие в выставке, посвященной 120-летию писателя, читали ли они данную книгу, и был разочарован их ответом, сообщает Инфо24 .

Он отметил, что роман «Как закалялась сталь» был выпущен тиражом свыше 50 миллионов экземпляров и переведен на 75 языков, при этом в Китае по его мотивам сняли 20-серийный телевизионный проект, который воспитал целое поколение молодежи.

«С этой книги начинался погром нашей школы. Убрали сначала „Как закалялась сталь“, потом „Молодую гвардию“. Сейчас уже мы вместе с вами воюем достойно против нацистов и фашистов, которые объявили войну русскому миру», — обратился к депутатам Зюганов.

По словам лидера КПРФ, среди школьников, пришедших на выставку, лишь один юноша сообщил, что начал читать книгу Островского.

«Несмотря на то, что надо воспитывать героев-патриотов, оказывается, это уникальное произведение не дошло ни до одной школы в Москве. Я считаю, что мы обязаны немедленно это поправить», — подчеркнул парламентарий.

«Как закалялась сталь» — это автобиографический роман, состоящий из двух частей, написанный советским писателем Николаем Островским (1904-1936). Произведение создавалось в 1930–1934 годах. В 1934 году роман начал публиковаться в журнале «Молодая гвардия», а в ноябре того же года первая и вторая части вышли отдельно.