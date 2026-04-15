В Горках Ленинских пройдет программа к 156-летию Ленина

Музей-заповедник «Горки Ленинские» проведет с 18 по 26 апреля цикл мероприятий к 156-летию со дня рождения Владимира Ленина. В день рождения, 22 апреля, вход на территорию будет свободным, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программу вошли тематические экскурсии, посвященные разным периодам жизни Владимира Ленина и его семье. Посетителям представят предметы из уникальной коллекции музея, в том числе ранее не экспонировавшиеся. Они помогут раскрыть личность и бытовую сторону жизни основателя Советского государства.

«Ко дню рождения Владимира Ильича Ленина музей-заповедник „Горки Ленинские“ подготовил специальную экскурсионную программу, которая познакомит с разными периодами жизни основателя Советского государства. Экскурсии будут базироваться, прежде всего, на уникальной коллекции музея-заповедника „Горки Ленинские“. Посетители увидят предметы, ранее не представленные в постоянных экспозициях, но которые разносторонне характеризуют личность и семью вождя мировой революции», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Экскурсия «Повседневная жизнь в Кремле» расскажет о быте членов советского правительства, зарплате председателя Совнаркома, продуктовых пайках и медицинском обслуживании. Гости также увидят личные вещи семьи Ульяновых.

Интерактивная программа «Музыка в семье Ульяновых» познакомит с музыкальными предпочтениями Ленина и его близких. Отдельные экскурсии посвящены пребыванию Ленина в Горках в последние годы жизни, истории создания музея-заповедника и связи революционера с деревней Горки.

Посетители также смогут побывать в Северном флигеле, Большом доме усадьбы и Мемориальном гараже, увидеть композицию «Похороны вождя» С. Д. Меркурова. Расписание мероприятий опубликовано на сайте музея. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.