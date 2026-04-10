В Электростали прошел отчетный концерт ДМШ Андреенко

Отчетный концерт детской музыкальной школы имени Ж.И. Андреенко состоялся 9 апреля в ДК имени К. Маркса в Электростали. Учащиеся представили сольные и ансамблевые номера, продемонстрировав результаты многомесячной подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе концерта были представлены выступления учащихся по классам фортепиано, струнных, духовых и народных инструментов. На сцене прозвучали как сольные произведения, так и ансамблевые номера. Репертуар включал сочинения разных жанров и эпох, что позволило продемонстрировать разноплановую подготовку воспитанников школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.