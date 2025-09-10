В Егорьевске прошли съемки документального фильма «Гуслицы. Край души»

Широко известно о церковном расколе, который произошел в России в XVII веке, отделив последователей реформы патриарха Никона от ее противников, которых стали называть старообрядцами. Немало сторонников старообрядческой церкви заселило историческую местность Гуслицы на востоке Подмосковья. Историю этого края при помощи документального фильма решилась передать современникам молодой режиссер из города Воскресенска Дарья Артюшкова.

«Идея этого проекта появилась, когда мы 3 года назад с оператором приехали в этот регион снимать небольшие интервью о жизни творческих людей. Тогда мы узнали, что местность, где мы находимся, на самом деле имеет очень большую историческую и культурную ценность. Здесь после раскола в 17-м веке жили старообрядцы. Они заселили эти места и развивали здесь свои промыслы, ремесла и культуру: это медное литье, роспись церковных книг, хмелеводство. Нас заинтересовал такой обширный спектр занятий, мы стали копать вглубь, в историю, общаться с краеведами, с экспертами местности и пытались найти средства, чтобы реализовать этот проект, и, наконец, при поддержке президентского Фонда культурных инициатив у нас это получилось», — рассказывает режиссер-постановщик документального полнометражного фильма «Гуслицы. Край души» Дарья Артюшкова.

От истока реки Гуслицы в деревне Холмы муниципального округа Егорьевск команда направилась прямиком по течению, не забыв заглянуть в Егорьевский музей — одно из крупнейших учреждений культуры, где историки пытаются осмыслить и систематизировать гуслицкое наследие. Здесь хранится немало предметов, связанных со старообрядцами. В их числе известная в округе «Поющая книга», которую по достоинству оценил главный герой будущего фильма. Это интерактивный экспонат музея — если подойти к певческой книге, оформленной гуслицкой росписью, начнет звучать музыка — молитвенные напевы. Это пение старообрядческих хоров, в том числе знаменитого Морозовского хора и хора местных старообрядцев Георгиевской церкви.

«Характерными чертами гуслицкого орнамента являются яркость красок при написании и штриховка, заполняющая орнамент. И отличить писца-профессионала от любителя можно по тонкости исполнения штриха. Книга в Егорьевске исполнена в таком стиле, что видно: мастер был действительно виртуоз!» — отмечает главный герой документального полнометражного фильма «Гуслицы. Край души» Антон Суровский.

Антон Суровский служит певчим в хоре старообрядческой церкви в Калининграде. Несколько лет назад он стал заниматься переписыванием певческих книг и их оформлением орнаментом гуслицкой росписи. Путешествие на родину этого ремесла стало значимым событием в его жизни — до поездки в гуслицкий край он переписывал только книги, которые можно было найти в открытых источниках сети интернет. А в Егорьевске впервые увидел искусство старообрядцев «вживую». Не остались равнодушными к городу и другие члены команды.

«Мне очень запомнился в целом сам Егорьевск. Когда находишься в городе, складывается некое ощущение античности. Хотя вроде город довольно современный, но сама архитектура создает атмосферу еще того времени, это очень здорово. По сравнению с крупными мегаполисами, ты сразу чувствуешь себя совершенно по-другому», — делится продюсер проекта «Гуслицы. Край души» Антон Гавриков.

Новый фильм призван рассказать о жизни старообрядцев, возродить забытые традиции и познакомить как можно больше людей с культурным кодом Подмосковья, который почти неизвестен за его пределами. В этом съемочной группе помогают музейные сотрудники, краеведы и исследователи из разных городов региона.

«Очень много местных активистов региона мы посетили. Это Андрей Игнашин, который возрождает медное литье икон, это реставратор из Павловского Посада Павел Кисилишин — тоже отличный человек, очень мудрый. Он нам много рассказал про сохранение и возрождение византийского переплета. То есть здесь действительно интересный край с очень активными и интересными людьми, которым важен наш культурный код и наша локальная идентичность, для них это не просто слова, они это действительно сохраняют», — говорит режиссер-постановщик документального полнометражного фильма «Гуслицы. Край души» Дарья Артюшкова.

Фильм выйдет уже зимой. Для Дарьи Артюшковой это первая полнометражная картина, к которой уже приложено немало усилий. Особую благодарность за возможность реализации проекта команда выражает президентскому Фонду культурных инициатив.

