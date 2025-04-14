В Егорьевске прошел «Фестиваль космических чудес»

В День космонавтики в парке «200 лет Егорьевску» состоялось областное мероприятие «Фестиваль космических чудес». Это увлекательное событие для всех, кто интересуется космосом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителей главного парка муниципального округа ждала космическая фотозона для ярких и красивых семейных фото, фотовыставка о космосе, викторина «Тайны космоса» для юных любознательных гостей.

Любители творчества приняли участие в мастер-классе «Моя ракета. Из Простоквашино в космос», создали свою ракету и отправили ее в космическое приключение.

Концертная программа от творческих коллективов Дворца культуры им. Г. Конина задавала позитивное настроение, а игры для всей семьи — динамику фестиваля.

«Такие мероприятия — отличная возможность провести время с пользой, зарядиться отличным настроением и узнать что-то новое. Друзья, мы всегда рады видеть вас в нашем парке!» — отмечают организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.