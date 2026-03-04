В «Эффективной школе» подвели итоги недели с «Движением Первых» для активистов Серпухова

Мероприятия получились насыщенными, они сплотили участников и открыли перед ними множество новых возможностей. Программа включала: практические лекции, тренинги, мастер‑классы по творчеству и театральному искусству, интеллектуальные игры.

В качестве приглашенных гостей были представители Центра молодежных инициатив города Протвино и актеры — братья Котовы из города Пущино.

«Подобные мероприятия особенно важны для подрастающего поколения: именно в них молодые люди находят возможность для самореализации, черпают вдохновение и ощущают поддержку со стороны взрослых наставников. Это помогает формировать уверенность в своих силах и мотивирует на новые достижения», — депутат окружного Совета Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.