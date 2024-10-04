В Дзержинском открылась фотовыставка «Путешествия, отдых, встречи»

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В экспозиции представлено 45 работ пяти фотохудожников секции художественной фотографии Московского областного отделения художников «Возрождение» МХФ России — Люберецкий г. о.

На снимках запечатлены красивейшие уголки России и зарубежья, здесь же представлены жанровые фотографии. «Искусство фотографии не утрачено», — уверен организатор выставки, руководитель секции люберецких фотохудожников Юрий Харламов — В руках творческого человека даже смартфон может быть прекрасным инструментом, способным красиво запечатлеть мгновение».

Вместе с фотоработами в выставочном зале КЭЦ экспонируется история фотоискусства. Особый интерес у гостей вызовут легендарные камеры, послужившие верой и правдой нескольким поколениям советских граждан.

Фотовыставка продлится до 14 октября. Вход свободный (0+).

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