В Дубне более 350 школьников посетили археологическую выставку

Археологическую выставку «От ремесленничества – к технологиям» в особой экономической зоне «Дубна» за два дня посетили более 350 школьников наукограда. Экспозицию подготовили по итогам раскопок на левобережной площадке ОЭЗ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена находкам, обнаруженным при подготовке к освоению новых участков экономической зоны. В ходе археологических разведок специалисты выявили объект археологического наследия «Селище Дубна 3, XVI–XIX вв.».

В августе–октябре 2025 года археологи исследовали 633 объекта культурного слоя. Коллекция индивидуальных находок включает 266 предметов: осколки детских керамических игрушек, женские серьги, рабочие инструменты, монеты разных эпох и православные нательные кресты.

«На этой земле несколько столетий назад жили и трудились ремесленники, а сегодня работают высокотехнологичные компании и создаются инновационные разработки. Меняются эпохи и инструменты, но неизменным остается стремление развивать свое дело и создавать новое. Именно так выглядит подлинная связь поколений», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

По словам кандидата исторических наук, специалиста института археологии РАН Андрея Дедука, обнаруженный объект, предположительно, является частью исторического поселения Подберезье, впервые упомянутого в писцовой книге Кашинского уезда в 1620-х годах. Сегодня деревня Подберезье входит в черту Дубны.

Выставка будет работать в ОЭЗ «Дубна» до 29 мая. После этого экспонаты передадут в музей Дубны, где расширенная экспозиция станет доступна жителям и гостям наукограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.