В Домодедово осенью 2027 года откроется Театральная усадьба Шаровых

Театральная усадьба Шаровых откроется в городском округе Домодедово осенью 2027 года. Новое творческое пространство создают художник-сценограф Дмитрий Шаров и литератор Ирина Шарова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово завершается реконструкция семейной усадьбы Шаровых, построенной в 1961 году. Дмитрий и Ирина Шаровы восстанавливают дом, сохраняя его исторический облик и наполняя новым смыслом. С 2021 года супруги ведут работы по обновлению здания, которое принадлежит их семье уже шесть поколений.

Театральная усадьба станет продолжением галереи «Маэстро» и будет открыта для музыкантов, поэтов, художников и всех, кто интересуется искусством. В новом пространстве планируются спектакли кукол, поэтические вечера, художественная мастерская и выставки.

Дмитрий и Ирина Шаровы отмечают, что создают атмосферу открытого дома, где искусство и человеческое тепло рождаются в искренней обстановке. Они ведут дневник реконструкции и делятся новостями о проекте в социальных сетях.

Открытие Театральной усадьбы по адресу улица Рабочая, 38, запланировано на осень 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.