В Домодедове прошел новогодний маркет мастеров

Во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово в два дня 13 и 14 декабря впервые состоялась ярмарка мастеров «Новогодний маркет». Более тридцати участников представили здесь авторские изделия ручной работы — от украшений и декора до подарков к Новому году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная атмосфера, творческое разнообразие и живое общение — так прошел первый «Новогодний маркет». Свои работы представили не только домодедовские мастера, но и рукодельницы из других городов. Каждый стенд был оформлен по-своему, а посетители с интересом рассматривали изделия и общались с авторами.

Организатор ярмарки Ирина Кнороз отметила, что для нее главным показателем успеха стала обратная связь от участников. По ее словам, мастера остались довольны, а это значит, что формат оказался востребованным и живым.

Среди участников — представительницы домодедовской «Лиги мастеров». Ольга Ильина уже более восьми лет занимается изделиями из эпоксидной смолы и уверена: каждая новая ярмарка показывает рост и развитие мастериц. Ассортимент расширяется, работы становятся сложнее и интереснее, а новые участники приносят свежие идеи.

На «Новогоднем маркете» можно было встретить и представителей добровольческого движения «Дорогою добра». Волонтеры не только участвовали в ярмарке, но и создавали особое настроение праздника и доброжелательности.

Дополнением к торговым рядам стали мастер-классы. Рукодельницы делились опытом и предлагали гостям попробовать себя в творчестве, что особенно понравилось детям и семьям.

Первый «Новогодний маркет» в Домодедово стал не просто ярмаркой, а настоящей площадкой для общения, вдохновения и поддержки местных мастеров.

