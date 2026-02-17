В Домодедове открылась выставка работ ветеранов Востряково

сегодня в 17:53

В Библиотеке имени Анны Ахматовой в городском округе Домодедово открылась выставка «Востряково – территория талантов». Экспозиция объединила более ста работ, выполненных в различных техниках: живопись, вышивка крестом и гладью, композиции из соленого теста, изделия из газетных трубочек и авторские работы с декоративными материалами.

В выставке участвуют 21 автор — члены Совета ветеранов микрорайона Востряково. Среди экспонатов представлены пейзажи, сказочные сюжеты, изображения снегирей и женские образы. Председатель совета ветеранов Татьяна Курдюмова отметила, что участники использовали разные техники, чтобы порадовать посетителей.

На открытии выставки присутствовал депутат Совета депутатов Домодедово Юрий Проскурин. Он подчеркнул, что работы отличаются искренностью и отражают душу авторов.

Экспозиция стала первой подобной инициативой среди ветеранских организаций округа. В дальнейшем планируется привлечение других объединений. В день открытия авторам вручили благодарственные письма, а праздничную атмосферу создали музыкальные номера.

Выставка будет работать до 28 февраля. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.