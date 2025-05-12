В Черноголовке стартует цикл музыкальных концертов под открытым небом

17 мая в Черноголовке на пирсе Южного озера в 17:00 стартует долгожданный сезон «Музыки на воде» — любимый формат летних вечеров жителей наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе выступление детского джазового ансамбля ЧДШИ под управлением А. Кулькова и А. Гуреева и эстрадно-джазового оркестра колледжа имени Г. П. Вишневской под управлением Олега Чернова.

В роли ведущего музыкального вечера выступит Роман Межов.

В программе прозвучит музыка Гершвина, Пьяццоллы, Чик Кореа, Молинели и др. А также фрагменты всемирно известной рок-оперы «Иисус Христос — супер звезда».

Солисты вечера: Надежда Соловьева (вокал), Нина Кулькова (альт), Маргарита Гашкова (бас).

Приглашаются все жители Черноголовки.

В прошлом году в Черноголовке прошел цикл музыкальных концертов «Музыка на воздухе», который оставил неизгладимое впечатление у каждого, кто посетил мероприятие. Концерты проводятся при поддержке АНО «Центр городского развития».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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