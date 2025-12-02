В Бронницах проведут концерт для Героев Отечества 9 декабря

9 декабря в культурно-досуговом центре Бронниц состоится торжественный концерт «Героям Отечества посвящается». Мероприятие посвящено памяти и уважению подвигов защитников Родины.

В программе выступит народный хор студентов специальности «Сольное и хоровое народное пение» Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина. Зрители смогут насладиться исполнениями, которые создадут атмосферу патриотизма и вдохновения.

Концерт является не только культурным, но и образовательным событием, направленным на популяризацию историко-культурного наследия и воспитание чувства гордости за страну. Он способствует сохранению культурных традиций и формированию у молодежи ответственности и патриотизма.

Начало концерта в 16:00. Вход свободный, мероприятие подходит для всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.