В Бронницах пройдет фестиваль фольклорных исполнителей

11 и 12 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится Московский областной фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Мероприятие будет посвящено 150-летию Петра Глебовича Яркова, выдающегося русского и советского поэта, певца, знатока и собирателя русских народных песен. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль-конкурс «Добро» направлен на сохранение и развитие культурного наследия России. Народные традиции являются фундаментом для развития всех современных направлений национального художественного творчества, как самодеятельного, так и профессионального.

Для участия в фестивале заявки подали свыше 70 коллективов и солистов из 25 муниципалитетов Московской области с общим количеством участников более 200 человек.

В программе помимо конкурсных выступлений, концерт народного хора студентов специальности «Сольное и народное хоровое пение» музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина, мастер-классы для руководителей народных хоров, выступление арт-фолк группы «Странник» из Пензы.

Вход для зрителей свободный. 6+.

Фестиваль-конкурс «Добро» является важной площадкой встреч, обмена опытом и развития фольклорного искусства для любителей фольклорного искусства из Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.