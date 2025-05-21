В Бронницах 27–29 мая пройдет международный кинофестиваль

В городском округе Бронницы пройдет международный кинофестиваль «Кино на службе Отечеству» «Искусство и армия едины». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль является большой разноплановой площадкой, которая посредством кинематографа, музыки и живописи ведет правдивую летопись СВО, рассказывая и показывая целевой аудитории, как героические подвиги ее участников — российских воинов, добровольцев — так и трудовые достижения народа во имя будущей Победы и процветания России.

Для учеников общеобразовательных учреждений города, а также для всех желающих пройдет показ документальных фильмов, а также выступление режиссеров, таких как Шигина Олеся Николаевна — фильм «Отважные. Сестры», Константин Зайцев — фильм «Отцы Донбасса», Анна Артамонова — фильм «Фагот».

Кинопоказы пройдут в культурно-досуговом центре «Бронницы» 27, 28 и 29 мая, начало в 12:00.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.