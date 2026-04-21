В Бронницах 23 апреля пройдет программа «Золотая ракетка»

Тематическая программа «Золотая ракетка», посвященная Всемирному дню настольного тенниса, пройдет 23 апреля в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Для гостей подготовили полуторачасовой блок с фотозоной, кинопоказом и спортивными активностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется в 12:00 и будет проходить сразу на нескольких площадках парка. До 13:30 будет работать фотозона «Спорт — это здорово!» с яркой тантамареской и тематическими надписями, где посетители смогут сделать памятные снимки.

В 12:30 в домике парка стартует кинопоказ «Теннис в России». Гостям покажут короткий фильм об истории этого вида спорта в стране и достижениях российских теннисистов. Показ завершится в 13:00.

С 13:00 до 13:30 у сцены откроется спортивная зона «Твой любимый вид спорта». Все желающие смогут сыграть в настольный теннис и попробовать силы в армрестлинге. Интерактивные столы будут доступны независимо от уровня подготовки.

Организаторы приглашают семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежь от 14 до 35 лет и представителей старшего поколения. Участие бесплатное, возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.