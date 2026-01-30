В Богородском округе отобраны участницы третьего потока проекта «Богородская леди»

Эта пятница выдалась волнительной и полной ярких впечатлений для юных жительниц Богородского округа и не только. 30 января в Центре культуры им. Г. В. Калиниченко г. Ногинск прошел очный отбор проекта «Богородская леди», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, Общественная палата Богородского округа при поддержке Союза промышленников и предпринимателей и Совета депутатов запустила третий поток данного социального проекта. В конкурсе могут принять участие активные и талантливые жительницы в возрасте от 13 до 17 лет. В этом году было подано 60 заявок, в том числе и от девушек из соседних муниципалитетов.

В рамках самопрезентации сегодня девушкам предстояло рассказать о себе, своих увлечениях, представить свои сильные стороны и заинтересовать наставников.

Участие в проекте предоставляет девушкам уникальную возможность раскрыть свой потенциал, обрести новые знания и навыки, а также стать частью дружной команды, где каждая сможет найти поддержку. В ближайшие 2 месяца участницы бесплатно пройдут обучение у лучших экспертов в этикете, стиле, ораторском и актерском мастерстве, танцах, фотопозировании, получат консультации по профориентации и здоровому образу жизни. А самое главное — обретут новых друзей, творческое окружение и незабываемый опыт!

10 счастливиц, прошедших отбор, будут готовиться к грандиозному финалу в апреле 2026 года, где одна из них получит почетный титул «Богородской леди 2026».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.