В библиотеке Воскресенска отметили 131-летие со дня рождения Есенина

Литературный бенефис «И нет конца есенинскому чуду» прошел 7 октября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. Вечер посвятили 131-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф 7 октября состоялся литературный бенефис «И нет конца есенинскому чуду». Мероприятие прошло в рамках проекта «Имена и судьбы» и было посвящено 131-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина.

Стихи поэта прочитал коломенский чтец Александр Князев. Произведения Есенина также прозвучали в исполнении коломенской вокалистки Галины Кусковой — лауреата и участницы Всероссийских, межрегиональных, областных и городских конкурсов, члена литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова.

Своим творчеством поделились коломенские поэты Галина Самусенко, член союза писателей России и литературного объединения «Радуга», и Алексей Кусков, руководитель объединения «Черкизовская аномалия» и член «Радуги». Авторы представили свой взгляд на мотивы, отраженные в поэзии Есенина, связав классическую традицию с современным творчеством.

Вечер завершился исполнением есенинского «Письма матери» Галиной Толстовой.

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