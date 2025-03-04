В Балашихе стартует бесплатная художественная выставка 8 марта

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8 марта «Перевернутый дом» в Пестовском парке откроет свои двери всем желающим увидеть выставку работ Александры Маковской «Лети-лети лепесток», сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

На выставке посетители смогут познакомиться с художественными работами с изображением проводов зимы, натюрмортами и серией произведений в авторской интерпретации мещерской росписи.

Александра Маковская — незаурядная художница из Краснодарского края. Ее работы часто размешаются на региональных выставках патриотического направления.

Выставка «Лети-лети лепесток» станет уже шестой выставкой в «Перевернутом доме» Пестовского парка. Данные выставки пользуются популярностью среди жителей городского округа Балашиха.

«Такие выставки позволяют благотворно влиять на культурное развитие детей и их восприятие художественных образов в дальнейшем. На открытие выставок мы приглашаем центр помощи семьи и детям «Непоседы» — они наши постоянные гости», — поделился организатор выставок Сергей Федянин.

На открытии выставок часто присутствуют и сами авторы работ, которые делятся с гостями историями своего пути и рассказывают о работах.

Выставка «Лети-лети лепесток» пройдет с 8 марта по 12 апреля 2025 года. Вход свободный.

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