В 80 парках Подмосковья отпразднуют День флага России

12 июня, в четверг, более чем в 80 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», приуроченное ко Дню России. В этот день для гостей организуют мастер-классы по народным ремеслам, выставку этнокостюмов, концерт творческих коллективов «Таланты России», театральное шествие и многое другое. Все желающие примут участие в акции по раздаче триколорных ленточек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева», г. о. Дубна, состоится масштабный велопробег «Путешествие по России». Для юных посетителей проведут анимационную программу с участием ростовых кукол, мастер-классы по народным промыслам и театрализованное представление. Украшением мероприятия станет концертная программа ведущих творческих коллективов города.

Парк «Свердловский», г. о. Лосино-Петровский, приглашает гостей поучаствовать в открытом микрофоне «Читающая Россия» и во флешмобе «Мы — молодежь России». В вечерней программе гостей ждет отчетный концерт «Симфония под открытым небом» духового оркестра ДШИ им. И. Ф. Обликина.

В Зарайском парке культуры и отдыха состоятся торжественное шествие с флагом России, праздничный концерт и мастер-класс по росписи матрешки. Для детей и взрослых проведут опрос-викторину на знание истории России и откроют интерактивную площадку — раскраску-гигант «Карта России».

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, все желающие могут посетить историческую реконструкцию «От истоков до наших дней», творческие мастер-классы и выставку картин воскресенских художников. Украшением мероприятия станут концерт кавер-группы «Новые ракеты», пенная дискотека и театрализованная программа театра ростовых кукол «Софит».

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха предлагает гостям посетить уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги, а также тематические мастер-классы. В рамках праздника состоится концертная программа и откроется ярмарка мастериц.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.