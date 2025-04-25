Умерла звезда франшизы «Пятница 13-е» Лар Парк-Линкольн

Скончалась американская актриса Лар Парк-Линкольн в возрасте 63 года. Об этом сообщает The Voice Mag .

У Лар Парк-Линкольн был рак груди, его диагностировали в 2008 году. Суммарно актрисе было проведено 17 операций.

Лар Парк-Линкольн умерла 22 апреля, но о ее кончине стало известно только в пятницу, 24 апреля.

Актриса прославилась, благодаря ролям в «Тихой пристани», сериалах «Она написала убийство», «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Вне закона» и других проектах.