Украинских блогеров задержали за стрим из заброшенного дома в Фукусиме

Сотрудники полиции задержали украинских блогеров Креосана и Вадим Вадимыча за стрим, в котором они показывали заброшенный дом в Фукусиме, пострадавший от ядерной катастрофы, сообщает Mash .

Доступ на эту территорию закрыт из-за радиации. Однако блогеры все же проникли внутрь заброшенного жилого дома и начали вести прямые трансляции. Японская полиция установила личности нарушителей. Креосан, Вадим Вадимыч и еще трое блогеров из Украины были задержаны.

На опубликованных кадрах видно, как при свечах пьют чай и ведут прямую трансляцию из заброшенного дома. Затем момент задержания блогеров.

Задержанным украинцам может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы за незаконное проникновение в жилище.

Креосан заработал 6 млн подписчиков на научно-популярном контенте, включая трансляции из Чернобыля. Вадим Вадимыч, у которого 2 млн подписчиков, также проводил стримы с территории ЧАЭС.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.