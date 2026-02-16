Ученики лицея №6 из Одинцовского округа побывали на киностудии «Союзмультфильм»

Ученики 2Г класса лицея №6 имени А.С. Пушкина из Одинцовского округа 13 февраля посетили киностудию «Союзмультфильм» и Музей Победы на Поклонной горе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» школьники познакомились с процессом создания мультфильмов и попробовали себя в роли мультипликаторов. Каждый ученик нарисовал собственного героя, вырезал его из бумаги и с помощью современной техники «оживил» персонажа. После мастер-класса ребят пригласили в кинозал, где они приняли участие в интерактивной программе, посвященной известным мультгероям, и посмотрели подборку новых мультфильмов.

В завершение экскурсии всем участникам вручили сертификаты мультипликаторов и памятные сувениры.

Кроме того, ученики вместе с классным руководителем и родителями посетили Музей Победы на Поклонной горе. В экспозиции музея представлены шесть диорам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны, созданных мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.