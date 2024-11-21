Ученик Котельниковской школы принял участие в проекте «Молодые таланты России»

Одиннадцать талантливых детей со всей страны были отобраны для интервью в рамках платформы «LeoClassic». Это уникальная видеоплатформа, на которой представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты. Реализуется при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры РФ.

Съемка интервью проводилась в Доме-музее П.И. Чайковского. Рафаэль рассказал о своей семье, любви к вокалу, трудностях, музыкальных достижениях и мечтах.

«У меня с самого раннего детства была мечта — стать знаменитым оперным певцом и внести своё имя в историю музыки», — поделился Рафаэль.

Видеоинтервью юноши можно посмотреть на платформе «LeoClassic.tv».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.