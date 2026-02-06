У задержанного в аэропорту Внуково комика Сабурова нет денег на обратный билет

Задержанный в аэропорту Внуково комик Нурлан Сабуров заявил, что у него нет денег на обратный билет. Артист до сих пор находится в воздушной гавани, сообщает 112 .

Удивленный происходящим юморист спрашивал, ждет ли его депортация. Нурлану все-таки придется покинуть Россию. Тем временем за ним вылетели два воздушных маршала, чтобы забрать его в Дубай.

Ранее стендап-комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Он вступил в силу 30 января. Причиной запрета на въезд Сабурова в страну стала не только критика СВО, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

В конце декабря был отменен концерт Сабурова в Обнинске Калужской области. Местные жители уверены, что это произошло по просьбе общественников. В ноябре концерты звезды стендапа отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге.

