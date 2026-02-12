«У Павловой один учитель – Бог»: путь балетной звезды, покорившей весь мир
Балерина Анна Павлова, родившаяся 12 февраля 1879 года, стала одной из самых известных артисток XX века, прославив русский балет на весь мир, сообщает газета «Петербургский дневник».
Павлова родилась в Лигове и с детства мечтала о сцене, впервые увидев балет в Мариинском театре. В 10 лет поступила в Императорское театральное училище, а после его окончания быстро получила ведущие партии. Она стала известна благодаря ролям в «Жизели», «Раймонде», «Спящей красавице» и «Умирающем лебеде», который для нее поставил Михаил Фокин.
Экскурсовод музея балерины в Петербурге Светлана Коньшина отметила, что Павлова отличалась необычной внешностью и легкостью, что выделяло ее среди других балерин. Хореограф Джордж Баланчин говорил: «У Павловой один учитель – Бог».
В 1910 году Павлова создала собственную труппу и отправилась в мировое турне, выступив более чем в 50 странах. Последние годы жизни она провела в Англии, а умерла в 1931 году в Гааге. По словам экскурсовода, Павлова просила кремировать ее, и ее воля была исполнена.
Имя Анны Павловой носят самолет, кратер на Венере, сорт тюльпанов и популярный десерт. В Зеркальной комнате музея посетители до сих пор загадывают желания, веря в приметы, которыми жила великая танцовщица.
