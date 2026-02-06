У комика Сабурова в России осталось имущество на 160 млн рублей

Дом в элитном поселке и две иномарки общей стоимостью 160 млн рублей останутся у комика Нурлана Сабурова в РФ после того, как ему запретили въезд в страну на 50 лет, сообщает SHOT .

Двухэтажный дом комика находится в элитном загородном поселке. Мужчина купил его в феврале 2022 года. Он стоит на участке площадью 1285 км. м в ЖК «Новорижский». Там стендапер жил вместе с женой и тремя детьми. Дом и участок оцениваются почти в 130 млн рублей.

Еще в его собственности Mercedes-Benz Gelandewagen 2018 года выпуска с крутым номером SBR за почти 20 млн рублей и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 млн рублей.

Утром в пятницу Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в РФ на 50 лет.

В мае прошлого года звезду стендапа оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение миграционного законодательства. Его обязали покинуть РФ, а затем въехать в страну по правилам.

