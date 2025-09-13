сегодня в 17:01

У 15-летней дочери актера Гогунского появился Mercedes V-класс за 13 млн рублей

15-летняя дочь актера Виталия Гогунского Милана Стар (Маирко) приобрела Mercedes-Benz за 13 млн рублей. Она снимает блоги и поет, сообщает Life.ru .

Продюсирует Милану Стар ее мама — Ирина Маирко. Гогунский, по ее словам, к популярности дочери отношения не имеет. Актер якобы не общается с женщиной и дочкой с момента расставания.

Стар выложила в соцсети фотографии из Mercedes. У автомобиля VIP-комплектация.

Подобная машина стоит от 13 млн рублей. Салон сделан в белом цвете.