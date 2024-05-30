Театр «Огниво» из Мытищ стал лауреатом регионального этапа международной премии

Участники проекта представят спектакли, после которых зрителей ждет прогулка по местам, описанным в пьесах и сказках. Таким образом, они полностью погрузятся в сказочный мир и станут его частью. Такой иммерсивный эксперимент не имеет аналогов. Фестиваль носит имя народного артиста России Станислава Железкина.

«Мы выбрали правильное направление, соединяющее искусство и путешествие. Радует, что мы даем толчок к развитию внутреннего туризма в нашем округа», — рассказал художественный руководитель театра «Огниво» Алексей Гущук.

Проект фестиваля был представлен на Международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства». Одним из участников фестиваля станет спектакль по мотивам «Жития преподобного Сергия Радонежского» Епифания Премудрого. После просмотра предполагается экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Инновационный проект фестиваля получил высокую оценку театрального сообщества. В финале Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в Коломне было представлено 48 проектов от 23 подмосковных городов. Среди 9 проектов, вошедших в шорт-лист номинации, «Огниво» был удостоен первого места.

Сейчас театр готовится к следующему этапу конкурса, где продолжит продвигать свой культурно-туристический проект.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.