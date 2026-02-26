Театр моды «Эксклюзив» из Подольска получил Гран-при всероссийского конкурса

Театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь» завоевал Гран-при на Всероссийском конкурсе-фестивале «Лучистый», который прошел в рамках национального проекта по развитию культуры и творчества в России. Уникальная коллекция, с которой коллектив одержал победу, была создана еще семь лет назад.

Солисты старшей и средней группы театра моды вышли на сцену с ней и удостоились высшей награды. Победу им принесла шуточная коллекция «Вирусы-вреднилусы».

Как рассказала мастер дефиле театра моды «Эксклюзив» Ирина Лаптева, коллекция выполнена из необычных материалов: искусственного меха ярких цветов, неоновых тканей лаке. По замыслу авторов, вирусы должны были выглядеть необычно, поэтому костюмы получились самых разных форм — круглые, квадратные, треугольные, с множеством ярких элементов. Костюмы витаминов, напротив, решены в современном стиле, напоминающем хип-хоп: это широкие расклешенные книзу штаны, объемные кофты, обилие аппликаций и ярких деталей. Главной же отличительной особенностью коллекции стали головные уборы вирусов.

Коллектив «Эксклюзив» был основан в 1999 году. Сейчас в нем занимаются более 40 участников — от 5 до 75 лет. За это время в театре создано более 20 уникальных коллекций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.