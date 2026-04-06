Татьяна Буланова заявила, что пока не планирует рожать

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ближайшее время не планирует становиться матерью, несмотря на прежние заявления о желании родить ребенка от супруга Валерия Руднева, сообщает Общественная Служба Новостей .

Артистка призналась, что сейчас не рассматривает возможность беременности. По ее словам, она осознанно откладывает этот шаг из-за серьезной нагрузки на организм.

«Нет, сейчас точно не время, потому что я знаю, какая это сложная и тяжелая ноша для женского организма. Да, мужчинам в этом плане куда легче. Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей, но никто не понимает из мужчин, какая это нагрузка», — сказала Буланова.

Ранее певица заявляла, что планирует использовать замороженные яйцеклетки, чтобы зачать ребенка. Однако пока реализовывать эти планы она не спешит.

