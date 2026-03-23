Татьяна Буланова сообщила о хорошем самочувствии после госпитализации

Певица Татьяна Буланова заявила, что после капельницы с ней все в порядке

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что чувствует себя хорошо после госпитализации, сообщает РИА Новости .

Певица прокомментировала свое состояние после того, как оказалась под капельницей.

«Уже все в порядке. Спасибо», — сказала Буланова.

Ранее артистка опубликовала в Instagram* фотографию из медицинского кабинета и подписала ее: «Гастроли, они такие». За два дня до этого, 21 марта, она выступала с концертом в Димитровграде.

Ближайшее выступление запланировано на 23 марта в Пензе. В гастрольном графике также значатся Волгоград, Астрахань, Махачкала, Владикавказ и другие города.

* Соцсеть принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

