Тарзан публично унизил Наташу Королеву

В беседе с прессой танцор раскритиковал новый имидж жены, признавшись, что предпочитает брюнеток. Он отметил, что Наташа не обсудила с ним эти перемены, и за этим последует определенная реакция с его стороны. Кроме того, он считает, что ей стоило бы задуматься о снижении веса.

«Она может быть лучше, конечно. Нет предела совершенству. Я ей говорю: Наташ, для жизни мне всего хватает, но как артистка, как человек, который должен пропагандировать правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы немного схуднуть. Нет, это не абьюз, очень все нежно ненавязчиво. Решение принимать ей, я как могу способствую», — отметил Тарзан.

Подобные заявления вызвали у многих недовольство, и одним из критиков стала Мария Погребняк. Телезвезда осудила поведение артиста, указав, что вместо поддержки он позволил себе публично унизить супругу.

«Пришел поддержать жену на презентацию, а в итоге унизил при всех журналистах. Наташа примерила блонд — мужу не понравилось. Будет наказана вечером, — заявил он с улыбкой. А потом еще и добавил про похудеть, чтобы пропагандировать правильные формы. Какие еще правильные формы? Это про кого? Наташа выглядит шикарно и имеет полное право быть хоть блондинкой, хоть брюнеткой, хоть лысой, если ей так комфортно!» — заявила она.

