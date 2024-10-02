«Талант от бога»: Осиашвили и Саруханов вспомнили о дружбе с Добрыниным

Покойный композитор Вячеслав Добрынин оставил значительный след в российской эстраде, а его творчество стало символом целого поколения. Уход композитора стал тяжелой утратой для друзей и коллег, таких как поэт Симон Осиашвили и музыкант Игорь Саруханов, которые вспоминают о его таланте и мудрости, сообщает Общественное Телевидение России .

Заслуженный артист России, поэт Симон Осиашвили, друг и соавтор Добрынина, оказался потрясен утратой товарища. Он отметил, что это большая человеческая потеря и конец эпохи для песен, которые они писали.

Осиашвили вспомнил их первую встречу в 1986 году на радиостанции «Юность», когда Добрынин пригласил его на совместное сотрудничество. Однако в последующих разговорах композитор вел себя холодно и неприветливо, что удивило поэта. Когда Осиашвили решился набрать ему в третий раз, Добрынин был очень приятен в разговоре. Только потом, когда авторы стали приятелями, поэт узнал, что композитор — ночной человек, а утренние звонки будили его и раздражали, поэтому Добрынин мог показаться недружелюбным.

Игорь Саруханов отметил, что Добрынин был отзывчивым и добрым человеком.

«Он выдающийся композитор, просто слов нет, это ничего не сказать. Это был талант от бога. Каждая песня — хит. Ощущение иногда складывалось, что он написал все песни, честно говоря. Мне его будет сильно не хватать. Мы иногда проводили время, иногда могли просто сидеть и молчать, иногда он высказывал очень мудрые мысли. Можно сказать, на любой вопрос я находил ответ у него», — признался музыкант.

Певец подчеркнул, что смерть композитора — невосполнимая потеря. Он также отметил трудолюбие Добрынина и его чувство юмора, которое иногда вводило в заблуждение. Он считал своего коллегу удивительным человеком и выражал любовь к нему.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября, ему было 78 лет.