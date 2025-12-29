«Таких людей всегда будет не хватать»: Олешко пришел проститься с Алентовой

сегодня в 11:07

Актер Александр Олешко пришел на прощание с Верой Алентовой в Москве

Актер Александр Олешко пришел на прощание с народной артисткой России Верой Алентовой у здания Театра имени Пушкина в Москве, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник проходит церемония прощания с Верой Алентовой. Гражданская панихида состоится в здании театра. Все желающие смогут проводить в последний путь артистку театра и кино. Похоронят Веру Алентову рядом с ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище в Москве.

На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников. Они несут букеты цветов и траурные венки.

Церемонию прощания посетил и народный артист РФ Александр Олешко.

«Таких людей всегда будет не хватать», — отметил Олешко.

По его словам, Алентова была особенной и внимательной. Он назвал актрису сильным человеком.

Алентова умерла 25 декабря. Женщине было 83 года.

Артистке поплохело с утра в Театре имени Владимира Маяковского. Там прощались с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Женщину увезли в больницу, но спасти не смогли.

Алентова прославилась на весь мир благодаря фильму «Москва слезам не верит». Картина получила «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

