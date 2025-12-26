сегодня в 18:36

Алентову похоронят рядом с Меньшовым на Новодевичьем кладбище в Москве

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом РИА Новости рассказал источник из окружения.

Алентову похоронят рядом с супругом. Известный режиссер Владимир Меньшов умер в 2021 году.

Народная артистка России умерла 25 декабря. Ей было 83 года.

Утром женщине стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского. Там прощались с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрису быстро госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь почти час, но спасти не смогли. Причиной смерти назвали острый инфаркт миокарда.

Алентова обрела всемирную известность, благодаря оскароносному фильму «Москва слезам не верит», вышедшему в 1979 году. Еще она снималась в «Завтра была война», «Зависть богов», «Ширли-мырли». Народной артисткой России стала в 1992 году.

