Названа причина смерти Веры Алентовой

сегодня в 15:40

Самочувствие актрисы Веры Алентовой ухудшилось сразу после того, как она увидела гроб с телом актером Анатолия Лобоцкого на церемонии прощания с ним. Спустя примерно полтора часа актриса скончалась. Причина смерти уже известна, сообщает SHOT .

Алентовой помогли дежурившие на церемонии медики. На место вызвали скорую, актрису вынесли из здания Театра имени Маяковского на носилках.

В скорой Алентовой начали проводить реанимационные действия. Ее пытались спасти на протяжении около полутора часов, однако жизнь актрисы оборвалась.

Причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

У актрисы, которую пытались спасти по дороге от Театра имени Маяковского до ГКБ №1 и в реанимации, остановилось сердце. Вернуть сердцебиение не получилось.

Последнее видео с актрисой, где она только прибыла на прощание с Лобоцким, уже опубликовано в Сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.