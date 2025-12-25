Названа причина смерти Веры Алентовой
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Самочувствие актрисы Веры Алентовой ухудшилось сразу после того, как она увидела гроб с телом актером Анатолия Лобоцкого на церемонии прощания с ним. Спустя примерно полтора часа актриса скончалась. Причина смерти уже известна, сообщает SHOT.
Алентовой помогли дежурившие на церемонии медики. На место вызвали скорую, актрису вынесли из здания Театра имени Маяковского на носилках.
В скорой Алентовой начали проводить реанимационные действия. Ее пытались спасти на протяжении около полутора часов, однако жизнь актрисы оборвалась.
Причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.
У актрисы, которую пытались спасти по дороге от Театра имени Маяковского до ГКБ №1 и в реанимации, остановилось сердце. Вернуть сердцебиение не получилось.
Последнее видео с актрисой, где она только прибыла на прощание с Лобоцким, уже опубликовано в Сети.
