Опубликовано последнее видео с Верой Алентовой

В соцсетях появились последние кадры с Верой Алентовой, которые были сделаны незадолго до смерти актрисы. Видео публикует РЕН ТВ .

В ролике показано, как артистка прибыла на такси на церемонию прощания с актером Анатолием Лобоцким. В руках у нее цветы. Мероприятие прошло 25 декабря в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

На церемонии Алентова почувствовала себя плохо. Ее вынесли из театра на носилках и госпитализировали в больницу.

Врачи долго боролись за жизнь актрисы, но она скончалась. Алентовой было 83 года.

Прощание с актрисой проведут в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

