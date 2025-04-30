Сыгравшая в фильме «Кэрри» Присцилла Пойнтер умерла в возрасте 100 лет
Hollywood Reporter: актриса Присцилла Пойнтер скончалась в возрасте 100 лет
В возрасте 100 лет ушла из жизни американская актриса Присцилла Пойнтер, получившая известность благодаря участию в киноленте «Кэрри», сообщает RT.
Информацию о кончине актрисы сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на ее сына Дэвида Ирвинга.
«Присцилла Пойнтер… умерла. Ей было 100 лет», — отмечается в материале.
Актриса скончалась в доме престарелых, расположенном в штате Коннектикут, США.
Наибольшую известность Пойнтер принесли роли миссис Снелл в хорроре «Кэрри» и миссис Бомон в триллере «Синий бархат».